Centomila! Tante sono le copie scaricate finora del libro “Tutti poeti con Claudio. Dispensa essenziale per il poeta moderno” (edizioni Zibaglione), opera collettiva nata dalle moltissime segnalazioni arrivate a Striscia la notizia su tutti i poeti e gli scrittori che hanno collaborato – a loro insaputa – ai testi di Claudio Baglioni: da Pier Paolo Pasolini a Cesare Pavese, da Mark Twain a Emily Dickinson, da Oscar Wilde a Francis Scott Fitzgerald, da Franz Kafka a Jacques Prévert e tanti altri.



“Tutti poeti con Claudio” è stato letto più di tutti i libri dei virologi messi insieme, più delle «fatiche» letterarie di Rocco Casalino, Matteo Renzi, Luigi Di Maio, Enrico Letta, infinitamente di più di ogni altro ebook. È il libro digitale più scaricato di sempre in Italia.



Per battere altri record, è ancora possibile scaricare, sempre gratuitamente, “Tutti poeti con Claudio. Dispensa essenziale per il poeta moderno” a questo link.