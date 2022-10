A Cristiano Militello la laurea “Humoris causa” dalla Bocconi

La prima laurea Humoris causa andrà al nostro Cristiano Militello. Una laurea in umorismo, assegnata niente meno che dall’Università Bocconi di Milano a chi nel mondo dello spettacolo ne ha una ma non ne esercita la disciplina. La motivazione ufficiale è: “per aver magistralmente individuato, approfondito e divulgato mediaticamente l’umorismo involontario” .

L’idea era venuta a Nanni Svampa, cabarettista e laureato proprio in Bocconi, che pensava di proporre una laurea Humoris causa a un personaggio dello spettacolo che ne avesse già una ma la tenesse nel cassetto, il tutto in un evento-spettacolo.

L’associazione Nanni Svampa, che nasce con la finalità di trasmettere alle nuove generazioni la poliedrica arte di Svampa come autore e come artista di cabaret, è riuscita nel suo intento di organizzare l’evento a cinque anni dalla sua scomparsa.



Nella giornata dell’11 ottobre, nell’aula magna della Bocconi, il nostro inviato ha ricevuto l’onorificenza, che arriva dopo la laurea in scienze politiche conseguita a Firenze con una tesi sul cabaret; per l’occasione si è raccontato e ha parlato della sua carriera, citando naturalmente i suoi famosi Striscioni.