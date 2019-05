Debutta domani sera a Paperissima Sprint una nuova rubrica condotta da Maddalena Corvaglia contro il femminicidio e per il rispetto della donna, con il “patrocinio” della presidentessa della Camera Laura Boldrini (vai al video). È un appuntamento che tratta un argomento molto serio, ma nello stile ironico e divertente del programma di Antonio Ricci. Da circa cinque anni Maddalena è impegnata nell'apprendimento e nella diffusione della tecnica di autodifesa Krav maga, di origine israeliana, che permette a chiunque di difendersi anche da un aggressore fisicamente molto più forte e grosso. Può trattarsi dell’agguato di un bruto contro una ragazza che fa jogging al parco, di violenti esibizionisti o di approcci con frasi tipo: «Vuole una barretta di sesamo?»; «Le lego le mani con la cravatta e le gambe con la cintura?»; «Mi assilla il tuo corpo da gazzella»… In ogni caso la show girl mostrerà mossa dopo mossa cosa va fatto per bloccare il “vermiscido” e metterlo in condizioni di non nuocere.