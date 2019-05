«il rifiuto di lunedì scorso? una volta è capitato che mi girassero…»



Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Belén Rodriguez riceverà il 20° Tapiro d’oro della sua carriera, dopo il rifiuto di lunedì scorso (vai al video). La showgirl argentina e il tapiroforo, per fare pace si sono incontrati in un ristorante di Milano per un’elegantissima cena di coppia. A proposito del Tapiro rifiutato, Belén gli ha detto: «Devi considerare tutte le volte in cui ti ho incontrato col sorriso sulla faccia. Sono state tante. Una volta è capitato che mi girassero…». Sulla presunta “maretta” con Joe Bastianich, invece, l’attapirata showgirl ha spiegato: «Non è assolutamente vero che abbiamo litigato. Le persone riescono a fraintendere qualsiasi cosa». Belén, davanti alle telecamere di Striscia ha anche confermato che non tornerà con Stefano De Martino.

Belén, con questo 20° Tapiro d’oro, raggiunge Fiorello, a pari merito in testa alla classifica dei più attapirati della storia.