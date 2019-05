Pinuccio intervista Fabrizio Quarto, sindaco di Massafra, comune nel quale lavorerebbero dirigenti assunti nel 2011 con un concorso ritenuto nullo dall’ex Presidente della Repubblica. Il sindaco ha detto: «È una delle patate bollenti che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione. Tutto parte da un errore clamoroso del 2010. Noi abbiamo analizzato il caso comunicando al Prefetto la situazione. Siamo in attesa degli esiti dei giudizi in corso». Inoltre, dalle indagini dei Carabinieri, emerge che ben tre dirigenti dei quattro assunti tramite concorso, non avrebbero neppure potuto partecipare perché avevano procedimenti penali in corso.