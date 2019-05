«Vai via! noi veniamo qui per giocare».

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti torna a Torino, armato di megafono, per scoraggiare lo spaccio di droga che avviene ai giardini intitolati a Madre Teresa di Calcutta. Il parco, che dovrebbe essere riservato allo svago di famiglie e bambini, è occupato da numerosi spacciatori e tossicodipendeti. Durante il sopralluogo, l’inviato di Striscia si è fatto aiutare anche da un bambino incontrato per caso, che con il megafono di Brumotti ha urlato ai pusher: «Vai via! Noi veniamo qui per giocare». Infine, la troupe del Tg satirico ha documentato quanto sia diffuso il commercio di droga nelle vie di Torino.