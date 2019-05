«Eva non è una bugiarda, ma non ho visto Monte fumare»

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli intervisterà Nadia Rinaldi sul “canna-gate” scoppiato all’Isola dei Famosi, dopo la denuncia in diretta tv di Eva Henger sull’uso di marijuana da parte di Francesco Monte. La Rinaldi, concorrente uscita dal reality la scorsa settimana, ha detto: «Io non ho visto Monte comprare la droga. Conosco Eva, non ho mai detto che è una bugiarda. Se lei l’ha visto è giusto che continui la sua teoria come è giusto che Francesco si difenda, io non posso dire che fumava».