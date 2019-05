A Striscia la notizia Cristiano Militello incontra Claudio Ranieri

A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Cristiano Militello incontrerà l’allenatore del Leicester City Claudio Ranieri, dopo che è riuscito a far vincere per la prima volta la Premier League alla squadra delle “Foxes”, le Volpi.

L’inviato di Striscia ha portato a Ranieri un videomessaggio con i complimenti per l’impresa da parte di numerosi personaggi del panorama sportivo italiano: da Arrigo Sacchi a Francesca Piccinini, da Javier Zanetti a Tania Cagnotto, da Luciano Spalletti ad Alex Zanardi, da Lorenzo Insigne a Roberta Vinci, da Giorgio Chiellini a Mario Balotelli e i campioni del mondo Luca Toni, Gennaro Gattuso e Paolo Rossi.

Il tecnico, intercettato al campo di allenamento di Leicester, nel Regno Unito, ha risposto: «Grazie è stato un regalo inaspettato e veramente bello. Ciao ragazzi, complimenti, la trasmissione è stupenda».



