A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:40) il Comune di Zurigo riceverà il Tapiro d’oro per la sporcizia delle strade.

Valerio Staffelli, che si è recato a Zurigo dopo il video di Rosario Fiorello in cui segnalava la situazione delle strade principali della città, ha intercettato Anna Schindler, la direttrice dello sviluppo urbano di Zurigo, e ha detto: «Mi tenga d’occhio la città altrimenti la gente arriverà a parlare italiano, pensare in italiano…». La risposta: «Non sarebbe tanto male. Cambiamo anche noi».



Il tapiroforo ha poi raggiunto Fiorello presso il teatro del Kongresshaus, dove è in scena con il suo spettacolo “L’ora del Rosario”, e gli ha consegnato la maglia del Tapiro d’oro, riconoscimento per chi dà a Striscia delle segnalazioni importanti. Lo showman siciliano, che dieci giorni fa era stato raggiunto da Belén Rodriguez in vetta alla classifica dei più attapirati, ha chiesto di poter avere un’altra statuetta e alla domanda di Staffelli: «Cos’ha fatto di criticabile per ricevere un altro Tapiro?», ha risposto: «Sono interista».





