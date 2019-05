A Striscia la notizia due Tapiri d'oro

A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:40) doppia consegna per Valerio Staffelli: l'allenatore del Milan, Sinisa Mihajlovic, e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, riceveranno infatti un Tapiro d'oro ciascuno. Ieri sera, allo stadio San Siro, la squadra partenopea ha travolto quella rossonera con un perentorio 4-0 e i tifosi milanisti hanno contestato la squadra con fischi e cori al termine dell'incontro. Intercettato nel dopogara, Mihajlovic commenta: «La colpa è di tutti, mia per primo, poi di tutti gli altri. Ora non so cosa succederà, dobbiamo continuare a lavorare e basta. Poi vediamo se la società dovrà prendere delle decisioni...». A San Siro Valerio Staffelli ha raggiunto anche Aurelio De Laurentiis. Sebbene la sua squadra abbia portato a casa una netta vittoria, il presidente del Napoli è attapirato per la polemica con il sindaco Luigi de Magistris sulla ristrutturazione dello stadio San Paolo. De Laurentiis aveva dichiarato: «il San Paolo è un grande cesso. Dovrebbero darmelo gratis», e ora, ritirando il Tapiro, rilancia: «lo diamo al sindaco di Napoli, glielo consegno io».



