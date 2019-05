Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) la FIGC risponde a Moreno Morello sull’inchiesta riguardo le plusvalenze realizzate da alcune squadre italiane nella compravendita di baby calciatori. Paolo Corbi, capo ufficio stampa della FIGC, ai microfoni dell’inviato, ha dichiarato: «Possono esserci casi specifici nei quali il trasferimento dei calciatori diventa un mezzo per abbellire un bilancio. La procura federale ha aperto un’inchiesta per far luce su questa situazione e c’è un’indagine in corso».