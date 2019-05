Nel corso della prima puntata della 29esima edizione di Striscia la Notizia – La voce dell’impudenza (Canale 5, ore 20.40), il primo Tapiro d’oro della stagione andrà a Edoardo Costa, l'ex attore della soap Vivere scomparso dalle scene italiane dopo le inchieste di Striscia sulla sua Onlus che avrebbe versato per iniziative di solidarietà verso i bambini poveri solo una minima parte dei soldi raccolti. Costa, che ieri ha raccontato i suoi guai giudiziari durante un'intervista a Domenica Live, è stato tempestivamente intercettato da Valerio Staffelli negli studi Mediaset di Cologno Monzese, e ha detto: «La “scemata” che ho fatto la sto pagando. I soldi sono arrivati tutti ai bambini. I vaccini se li fanno loro con i soldi che ho inviato».

Peccato che proprio oggi, ai microfoni di Striscia, le responsabili delle Onlus in Brasile e in Kenya che avrebbero dovuto ricevere, rispettivamente, 95.000 e 45.000 euro da Costa, hanno dichiarato di aver ricevuto molto meno: rispettivamente 51.000 e 34.000 euro.



