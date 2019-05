A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Jimmy Ghione intervisterà il ministro degli Affari Esteri Angelino Alfano a proposito delle navi che vanno in soccorso dei migranti, vicenda di cui Striscia si è occupata con il servizio trasmesso venerdì 10 marzo. Come sostiene il filmato raccolto da Luca Donadel, le navi, invece di portare i migranti al porto sicuro più vicino, nel caso della Libia quello di Zarzis in Tunisia, che dista 90 miglia nautiche, o a Malta, che ne dista 180, si dirigono in Sicilia, distante 250 miglia nautiche. Il ministro ha dichiarato: «C’è qualche elemento che ci desta preoccupazione e proprio per questo ci sono indagini della magistratura in corso. Comunque non è possibile che il porto più sicuro sia sempre italiano e mai quello di altri Paesi».



Infine, Alfano ha commentato così l’aiuto e l’assistenza ai migranti da parte dell’Italia: «Abbiamo garantito sicurezza e solidarietà. Siamo campioni del mondo di solidarietà, avendo salvato centinaia di migliaia di vite umane, al tempo stesso non abbiamo fin qui avuto attentati. Ci sono stati Paesi che non sono stati sicuri e non sono stati neanche solidali, ci sono stati Paesi che sono stati solidali ma hanno subito attentati, poi c’è stata l’Italia che è stata solidale e sicura, cosa riuscita a pochissimi Paesi».



Video dell'intervista completa al ministro Angelino Alfano