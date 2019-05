Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40), Riccardo Trombetta intervisterà l’ex viceministro dell’Economia Enrico Zanetti sui contenziosi fra i cittadini e l’Agenzia delle Entrate criticando la direttrice Rossella Orlandi. La direttrice dell’Agenzia aveva recentemente sostenuto che il 76,4% delle vertenze finiscono a favore del fisco ma Zanetti non è convinto: «Non dico che le statistiche che si autoproduce l’Agenzia siano sbagliate ma si capiscono poco. Meglio quelle ufficiali del dipartimento delle finanze». Zanetti prosegue: «Nel trimestre tra luglio e settembre 2016 l’Agenzia vince pienamente in primo grado nel 44,63% dei casi e in secondo grado nel 42,83%. Non sono numeri esaltanti, quindi comprendo che si cerchi di abbellirli, però è un peccato che l’Agenzia che lavora per la collettività e il cui lavoro va rispettato, abbia quest’ansia da prestazione che poi, inevitabilmente, si riflette sui contribuenti». Zanetti conclude segnalando un pericolo: «Spero che non siano fondate le voci che sento che c’è l’intenzione di ripristinare gli incentivi per i dirigenti in base al gettito raccolto che avevamo abolito durante il governo Renzi nel 2015. Mi auguro che non cambi perché è un aspetto fondamentale del rapporto fisco-contribuente».