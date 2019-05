A Striscia la notizia l’Imam di Segrate sui rapporti uomo donna

A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40), Rajae Bezzaz svelerà il vero significato delle parole del terapista di coppia saudita dottor Khaled Al-Saqaby che, alcuni giorni fa, attraverso un video diffuso sui più importanti organi d’informazione, aveva spiegato come un uomo musulmano può picchiare la propria donna. L’inviata del Tg satirico ha chiesto spiegazioni all’imam della moschea di Segrate, Ali Abu Shwaima che, però, ha smentito le parole del dottor Al-Saqaby affermando: «Nell’Islam il regolamento della famiglia deve essere fondata sul massimo dell’amore e sulla misericordia. Se il matrimonio è fondato su queste cose non si arriva mai a picchiare». Quindi la donna può disubbidire al proprio uomo ha chiesto l’inviata di Striscia. La risposta è stata: «In alcuni casi la donna è anche obbligata a disubbidire». Infine, Rajae ha mostrato il video originale nel quale il dottor Al-Saqaby chiarisce a proposito della violenza sulla donna: «Un uomo dotato di umanità, bontà e gentilezza non tratta la madre dei suoi figli in modo da farle male».

Vedi video