Questa sera Striscia la notizia trasmetterà la prima intervista tv di Edoardo Stoppa a Giovanni Santi, lo stalliere sequestrato e selvaggiamente picchiato da Salvatore Carvelli e Camilla Cassina, titolari del maneggio Carolina di Caluso (Torino), oggetto di un recente servizio di Striscia (puntata del 02.03.2017) sul maltrattamento di cavalli. Il signor Santi, picchiato perché ritenuto responsabile della segnalazione, davanti alle telecamere del programma di Antonio Ricci ribadisce che non è stato lui ad allertare Striscia, racconta come sono andati i fatti nel dettaglio e come si sente: «Io quel giorno lì sono morto. Da allora passo le notti guardando fuori dalla finestra perché ho il terrore che vengano a prendere mia moglie e mia figlia. Mi hanno distrutto la vita». L’intervista completa questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40).