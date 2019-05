A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) andrà in onda il reportage di Valerio Staffelli sulle falle nei sistemi di sicurezza delle principali stazioni ferroviarie italiane. Il tapiroforo, prima dei tragici fatti di Parigi, era andato alle stazioni di Milano Centrale, Roma Termini e Firenze Santa Maria Novella a verificare l'efficacia dei controlli di sicurezza. Risultato: scarse verifiche dei biglietti e molte persone (passeggeri e non) che passavano indisturbati. Dopo che è scattato l'allarme terrorismo, la situazione non sembra essere cambiata. Tornato nei tre grandi scali ferroviari, l’inviato di Striscia ha trovato le stesse condizioni, in cui chiunque può facilmente eludere la sorveglianza e accedere indisturbato ai binari.

vedi servizio