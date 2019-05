Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) andranno in onda per la prima volta le immagini dell’aggressione subita nell’agosto del 2015 da Vittorio Brumotti, suo padre e un suo amico, quando tre albanesi di Toirano li avevano attaccati, provocando gravi lesioni all’inviato di Striscia e al padre. Uno degli aggressori, Rodeo Sinjari, martedì è stato ferito da un proiettile mentre maneggiava le armi con altre due persone in un garage di Loano che fungeva da magazzino di armi e droga. I tre sono stati arrestati per detenzione illegale di armi e spaccio di droga.