Questa sera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) mostra in esclusiva le immagini dell’incursione di Moreno Morello da Mehaleon, un ex stilista ora sedicente santone, esorcista e guaritore che sostiene di essere in contatto diretto con lo Spirito Santo e di poter scacciare demoni e divinità. Ovviamente in cambio di denaro. Sabato scorso, l’inviato di Striscia si è recato a Bellaria Igea Marina (Rimini), dove Mehaleon offriva i suoi servizi, e con l’aiuto di volontari infiltrati nella Casa della Luce, è riuscito ad avere immagini esclusive di quello che accadeva all’interno nel centro. La mattina dopo, domenica, i carabinieri hanno fatto irruzione nella struttura mentre stava per iniziare un rito di “purificazione” e durante la perquisizione hanno sequestrato poco più di 2.000 euro, molti documenti e un metal detector che serviva per tenere lontane le telecamere. Mehaleon è ora indagato per truffa ed esercizio abusivo della professione medica.