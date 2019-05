Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Moreno Morello intercetterà un sedicente guaritore che ha scelto il nome d’arte di Mehaleon. Questa specie di esorcista, sostiene di essere in contatto diretto con lo Spirito Santo e di essere in grado, in cambio di denaro, di scacciare demoni e divinità di ogni genere, riuscendo in prodigiose guarigioni. Dalle immagini raccolte da Striscia, si vedono Mehaleon e il dottor Bern, medico e presunto medium, urlare e strepitare davanti ai pazienti. Morello, recatosi alla Casa della Luce (Bellaria), ha incontrato la segretaria di Mehaleon che ha confermato l’efficacia della “terapia” del santone e ha detto: «Lui ha avuto la prova del fuoco, la prova dell’umiliazione, la prova del distacco dei beni materiali… Non ridiamo su queste cose perché non lo accetto! Mehaleon era uno stilista prima, questo non glielo hanno detto?».