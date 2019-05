Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Moreno Morello ribatterà alle dichiarazioni di Mehaleon (Tristano Onofri), un ex stilista e ora santone, rilasciate dopo il blitz dei carabinieri di domenica scorsa nella Casa della Luce. L’inviato del Tg satirico, in risposta alle sue dichiarazioni, mostrerà le immagini raccolte, alcune delle quali inedite, di quello che accadeva davvero nel centro. In alcuni filmati si vede Mehaleon che è seduto vicino a un medium che urla e strepita di fronte ai pazienti “in cura”. Tristano Onofri è ora indagato per truffa ed esercizio abusivo della professione medica.