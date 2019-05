Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) andrà in onda la tentata consegna del Tapiro d’oro al giocatore ghanese del Pescara Sulley Muntari perché nell’ultima partita contro il Cagliari è stato espulso dall’arbitro in seguito alla sua decisione di lasciare il campo per protesta dopo aver sentito i cori razzisti. Valerio Staffelli si è recato al centro sportivo Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo e ha dapprima incontrato l’allenatore Zdenek Zeman, che ha detto: «Mi dispiace che abbia pagato solo lui. Secondo me aveva ragione. Nel calcio ci son tante cose che non vanno e questa è una di quelle». Quindi ha intercettato Muntari, il quale non ha accettato il premio del Tg satirico di Antonio Ricci e ha preferito non proferire parola.