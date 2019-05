Dopo il servizio di ieri (VAI AL VIDEO), stasera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) manderà in onda nuovi audio tra l’ex assessore Michele Mazzarano (si è dimesso oggi) e il cittadino pugliese a cui avrebbe promesso due posti di lavoro per i figli in cambio del sostegno nella campagna elettorale. In questi audio l’ex assessore torna, fra l’altro, sull’assunzione dei ragazzi («Tuo figlio vuole andare là? Lo mandiamo là!»), ma anche sull’IIva di Taranto. Dice infatti: «Che mica non lo so che fanno un lavoro di merda e stanno nell’inferno: fosse per me non manderei una persona all’Ilva e tra l’altro, quelli che ho mandato si contano sulle dita di una mano».