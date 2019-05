Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti continua il tour nelle zone dello spaccio di droga. L’inviato di Striscia sarà a Zingonia (Bergamo), dopo i servizi in Corso Como e in Porta Ticinese a Milano, per scoraggiare, armato di megafono, gli spacciatori di stupefacenti. Brumotti, durante il sopralluogo, rincorrerà i pusher per allontanarli al momento della vendita di droga. I numerosi interventi delle forze dell’ordine non sono riusciti finora a “bonificare” una tradizionale zona di spaccio fra le più pericolose. Un’anticipazione del servizio di Brumotti è disponibile sui canali social di Striscia la notizia.