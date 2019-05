«Se viene la polizia ci facciamo prendere per pazzi».



Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) va in onda l’inchiesta di Stefania Petyx su un edificio con annesso agrumeto confiscato alla mafia, che da circa un mese è stato occupato da due famiglie della zona. Il bene, che si trova a Ciaculli (Palermo), era stato assegnato nel 2010 all’associazione Acunamatata, che aveva ristrutturato e regolarizzato terreno e immobile, curato il mandarineto e organizzato attività culturali per scuole e turisti. Dal 6 dicembre 2017 l’immobile è stato occupato abusivamente da due famiglie che hanno cambiato le serrature, si sono sbarazzate delle attrezzature e hanno incendiato i documenti dell’associazione, che ha sporto immediatamente denuncia. Al commissariato però gli è stato detto che gli occupanti non possono essere allontanati dalla struttura perché tra loro ci sono alcuni minori. L’inviata di Striscia è andata a chiedere spiegazioni alle persone che ora vivono abusivamente in quello stabile, ma ha trovato solo un ragazzo che l’ha mandata via dicendole: «Io da qua non me ne vado. Se viene la polizia ci facciamo prendere per pazzi».