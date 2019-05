Pinuccio intervista Roberto Falcone, l’ex amministratore unico della CTP (l’azienda dei trasporti della provincia di Taranto) sollevato dall’incarico, nei giorni scorsi, dal Presidente della Provincia. Falcone, ai microfoni dell’inviato del Tg satirico, ha detto: «Sono stato revocato con grande perplessità. Ho contestato più volte le ingerenze del signor Tamburrano che si traducevano in richieste esplicite per l’assegnazione di servizi a taluno rispetto ad altri, assunzioni particolari, nulla che rispetta la legalità. Inoltre, Tamburrano continua a essere Presidente di Provincia quando non potrebbe più esserlo per legge in quanto non è più sindaco di Massafra dal 2016».