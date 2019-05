A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Amadeus riceverà il suo primo Tapiro d’oro per aver pronunciato una parolaccia in diretta durante il programma Mezzogiorno in famiglia. Infatti, sabato scorso, sulle note della canzone finale del programma, il conduttore siciliano ha canticchiato il ritornello della canzone “La pelle nera” di Nino Ferrer sostituendo la parola “pelle” con la parolaccia “m....ia”. Amadeus, intercettato a Roma da Valerio Staffelli, ha detto: «Chiedo scusa, non era mia intenzione. È un’espressione che non va detta e mi dispiace. In trent’anni di carriera non ho mai detto una parolaccia, non è mio costume. Anche in questo caso, non era una parolaccia in onda, perché è un fuori onda, avevo finito di trasmettere, avevo salutato tutti e giocherellavo mentre mi toglievo il microfono… che non doveva essere acceso, però la responsabilità è mia. Tra l’altro quella parola è un intercalare, non è neanche una parolaccia, è stata sdoganata». Inoltre, alla domanda di Staffelli sul perché vorrebbe una m….ia nera, ha risposto: «Perché dopo 53 anni vorrei qualcosa di più».

Vedi video