Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Stefania Petyx sarà a Corleone (Palermo) per chiedere ad alcuni cittadini di posare per un selfie contro la mafia, come già fatto ad Adrano (Catania) nella puntata dello scorso 2 ottobre [VIDEO]. Qualche giorno fa, infatti, Corleone è stata protagonista di un video francese un po’ bizzarro, realizzato per la presentazione di una nuova automobile. Nel filmato, girato nelle vie della cittadina siciliana, a un certo punto si vede l’autista scendere dall’auto e aprire il bagagliaio con l’intento di mostrarne la capienza. A sorpresa, però, nel bagagliaio appare un uomo incaprettato, perché, si dice nel video, «in Sicilia si usa così». Il filmato ha suscitato un vespaio di polemiche, tanto che i corleonesi hanno chiesto all’amministrazione comunale di querelare gli autori dello spot «per tutelare la loro immagine». Un’immagine vecchia? Un mito da sfatare? Stefania Petyx ha fatto un giro a Corleone per verificare quanto l’immagine della cittadina sia davvero cambiata negli anni, chiedendo ad alcuni cittadini di posare per un selfie con un cartello con su scritto «La mafia fa schifo». La risposta è stata positiva, anche se qualche retaggio “vecchia maniera” sembra essere ancora duro a morire…