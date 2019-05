A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Christian Vieri riceverà il Tapiro d’oro perché è tornato da Miami dopo aver saputo che Belén Rodriguez è di nuovo single.

L’ex bomber, intercettato in un ristorante di Milano da Valerio Staffelli, ha negato di essere tornato in Italia per Belén, eppure, una volta salutato il tapiroforo, la showgirl è entrata nel locale e si è intrattenuta con lui.

