Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà un Tapiro d’oro a Emma Marrone per lo scherzo hot organizzato nell’ultima puntata di Amici dagli autori del programma. Alla cantante salentina è stato chiesto di preparare una coreografia con un ballerino che, però, si è rivelato un po’ troppo sensuale, tanto da mandarla su tutte le furie. Al tapiroforo, che l’ha intercettata a Roma, Emma ha spiegato: «Neanche quando ho vinto Sanremo mi ha chiamato così tanta gente! Le mie emozioni in quel momento? Fortissime, diciamo che le “sentivo”». Quanto a Morgan, che ha definito Amici un lager, Emma ha detto: «Non è assolutamente così. Il “caso Morgan”? Non mi sono fatta una mia idea, non ho tempo. Sono chiusa là dentro, devo lavorare tanto con i ragazzi, stiamo arrangiando i brani e stiamo lavorando tantissimo».