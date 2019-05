Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Eva Henger riceverà il Tapiro d’oro per la bufera scatenata dalle sue dichiarazioni sul presunto uso di marijuana da parte di alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi. Intercettata da Valerio Staffelli ieri notte a Cologno Monzese, la Henger ha detto con ironia: «Dice Francesco che ha fatto uno spinello, però è durato quattro giorni questo spinello. Il fumo ha fatto male anche a me che l’ho respirato per quattro giorni… A un certo punto non ho capito più niente, per questo ho detto quello che ho detto. Non sono stata la sola. Oltre a me si sono lamentate tante persone, ma nessuno è stato ascoltato».