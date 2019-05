A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Fedez riceverà il Tapiro d’oro per la partecipazione alla nuova campagna pubblicitaria dei Baci Perugina dopo che aveva ironizzato sul collega Tiziano Ferro per aver fatto la stessa cosa un anno fa. «Non lo avevo schernito, era una cosa veramente simpatica. A Tiziano voglio bene, è un grandissimo artista ma fate bene a prendermi in giro» ha detto il rapper ai microfoni di Valerio Staffelli. Il tapiroforo gli ha poi chiesto perché non ha partecipato al Festival di Sanremo e Fedez ha risposto: «Non ci sono mai andato e penso che non mi vogliano neanche. Non mi precludo la possibilità di andarci in futuro, ma al momento ho altre cose in testa. Sto lavorando a un cd ma non vi dico ancora con chi».



Vedi servizio