A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Francesca Immacolata Chaouqui riceverà il Tapiro d'oro per il caso dei "corvi in Vaticano", che la vede indagata per aver sottratto alla Santa Sede documenti riservati. A Valerio Staffelli, che l'ha intercettata a Roma, l'attapirata "papessa" ha detto di essere a conoscenza di altre cose sulla vicenda, ma di non voler riferire nulla: «Sono una persona onesta, ho fatto un giuramento e resto in silenzio». Al tapiroforo la Chaouqui ha poi dichiarato: «Non sono la "Corvessa", sono la "Tapiressa". All'interno del fascicolo processuale non ci sono prove che io abbia mai dato queste carte a nessuno. Se avessi voluto fornire informazioni avrei scritto io il libro, almeno ci avrei guadagnato qualcosa. Invece da tutta questa vicenda non ho ricavato un euro». In merito alla presunta storia d'amore con monsignor Lucio Vallejo Balda, invece, ha detto: «L'ho querelato. È tutta una storia che ha inventato lui per discolparsi». La "papessa" ha lanciato infine un appello ai telespettatori di Striscia: «Chiunque abbia una prova che io ho dato un documento a qualcuno, la tiri fuori».

vedi servizio