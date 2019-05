Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Loredana Lecciso riceverà il Tapiro d’oro per il tira e molla delle ultime settimane con Al Bano.

A Valerio Staffelli, che l’ha intercettata negli studi Mediaset di Cologno Monzese (MI) e le ha chiesto la verità sulla loro storia, la Lecciso ha risposto: «Chi vivrà vedrà». E a proposito di Romina Power e Al Bano insieme ai mercatini natalizi di Amburgo, la Lecciso ha dichiarato: «Insomma, non ho gradito molto. Quel cuore...», ricordando il dolce a forma di cuore con la scritta in tedesco “Ti amo” che la Power ha mostrato ai fotografi. Ma quando Staffelli ha detto alla Lecciso: «Si vede che è innamorata e che non lo vuole lasciare», lei ha risposto: «Voglio molto bene ad Al Bano».