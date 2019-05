Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà un Tapiro d’oro antiradiazioni a Luciano Moggi, radiato definitivamente dalla Federazione Calcio, dopo che il Consiglio di Stato ha respinto il suo ricorso, giudicandolo inammissibile.

L’ex dg della Juventus, raggiunto dal tapiroforo all’aeroporto di Linate, a Milano, ha commentato: «Rimango male. Dì a Ficarra e Picone che non è una radiazione definitiva, ma è uno step per arrivare alla Commissione Europea».

Alla domanda di Staffelli: «Ha visto che la Juve vince ancora anche senza di lei? Non c’era bisogno di fare tutto quello che faceva…», Moggi ha risposto: «Sì perché sono bravi e sono i più organizzati di tutti. Io non facevo niente, trovavo solo i giocatori buoni». Sul famoso episodio dell’arbitro Paparesta ha dichiarato: «Il tribunale di Reggio Calabria ha sentenziato che l’arbitro non è stato chiuso nello spogliatoio e che il fatto non esiste» e, scherzando, ha aggiunto: «Non avevo le chiavi, le aveva il presidente, altrimenti lo avrei fatto!».