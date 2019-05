A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Tapiro d'oro a Marc Márquez dopo il "biscottone spagnolo" del MotoGp. Il pilota, intercettato ieri sera a Valencia da Valerio Staffelli, si è giustificato così: «Il mio obiettivo era vincere a Valencia, proprio per evitare tutte queste polemiche, ma Jorge Lorenzo ha fatto il record della pista e io ero appena dietro di lui. Fino agli ultimi sette giri ho pensato di poterlo superare, ma poi è arrivato Daniel Pedrosa e abbiamo fatto il casino». Márquez ha poi smentito le accuse di essersi accordato con il suo connazionale Lorenzo per ostacolare Valentino Rossi: «Il MotoGp è uno sport individuale, in cui tutti i piloti cercano di dare il massimo. Questa situazione mi dispiace, perché io so di aver dato sempre il cento per cento». Sul suo rapporto con Valentino ha detto: «Mi piacerebbe dire che siamo amici. Spero di poter stringere la mano a Valentino quando le polemiche si calmeranno».



vedi servizio