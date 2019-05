A Striscia la notizia tapiro d’oro a Raffaella Carrà

Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Raffaella Carrà riceverà il Tapiro d’oro per la gaffe che l’ha coinvolta durante il programma The Voice of Italy. La presentatrice, mercoledì scorso, dopo l’esibizione di Kimia Ghorbani, aveva dichiarato: «Non possono neanche studiare, guidare la macchina, non possono nulla». Valerio Staffelli ha raggiunto la Carrà per chiedere spiegazioni e Raffaella ha risposto: «Ho sbagliato, lo so, ho anche chiesto scusa con un tweet. Non so cosa mi sia successo perché so perfettamente, anche se non sono una cultrice dei Paesi arabi, che le ragazze e i ragazzi in Iran sono tra i più colti del mondo. Lì manca solo Striscia la Notizia. Ho detto il contrario di quello che so, che sia l’età?».