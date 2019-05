Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Roberto Benigni riceverà il Tapiro d’oro perché la dedica alla moglie pronunciata in occasione del premio David di Donatello alla carriera sarebbe stata copiata dal dantista Vittorio Sermonti. Intercettato a Roma da Valerio Staffelli, Benigni non ha negato: «Era un’ispirazione, ma non la stessa frase. Quando si trova una cosa bella, chiunque ha il desiderio di ripeterla: si chiama citazione. Sermonti era un grandissimo dantista, quindi ho voluto rendergli omaggio. È la cosa più bella copiare… è l’origine dell’arte».