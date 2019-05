Benigni: «non può aver parlato male di me. non avrebbe avuto stile»

A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Roberto Benigni riceverà il Tapiro d’oro perché è stato recentemente criticato da Dario Fo nel corso della prima puntata di Reputescion (La3): «Per Benigni ho avuto sempre un grosso affetto e stima, soltanto che ultimamente mi ha un po’ sorpreso questa facilità a mettersi in condizioni di non poterlo più seguire. Perché dice e stradice un concetto, e poi lo brucia. Certe volte si adatta al meglio che gli può produrre un atteggiamento o una definizione politica o sociale». Intercettato a Roma da Valerio Staffelli, l’incredulo Benigni ha commentato: «Dario Fo non può aver parlato male di me, siamo amici da tanto tempo. Poi, essendo un Premio Nobel è nobile! Non avrebbe avuto stile. Vi sbagliate».



