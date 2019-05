Tacconi:«non sono razzista, ma con Idris…»

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) l’ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano Tacconi riceverà il Tapiro d’oro per il filmato, diventato virale in Rete, in cui si è lasciato andare a commenti razzisti, come «quei negher lì...», riferito a Idris Sanneh, opinionista e tifoso juventino.

Tacconi, intercettato questa mattina a Milano Marittima da Valerio Staffelli, ha detto: «Sono di destra, ma non sono razzista. Ho chiesto anche scusa. Io e Idris siamo amici, lo chiamo sempre negher, da 40 anni, simpaticamente, in milanese. È una goliardata. Lui non si arrabbia mai».