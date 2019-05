A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'oro a Tiziano Ferro per gli incidenti tecnici in cui è incappato nel suo ultimo tour. Il cantante, intercettato nel suo camerino allo stadio di Brescia, ha dichiarato: «Voglio rassicurare tutte le persone che hanno interpellato Striscia: sono vivo e vegeto. Non vedevo l'ora di ricevere il Tapiro dopo 15 anni di carriera». Settimana scorsa Tiziano è stato obbligato a utilizzare una scala a pioli per scendere da una pedana bloccata a due metri d'altezza, ma tutto il tour è stato pieno di imprevisti: «Sono rimasto sospeso a 20 metri con un'imbracatura che passava... le lascio immaginare dove. Ho adorato questo tour, ma non c'è stata una mattina in cui non mi sia chiesto: "Che succederà stasera?"».

