A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Antonella Clerici riceverà il Tapiro d'oro per la rimozione della statua della "Casalinga di Voghera" che aveva regalato all'omonima associazione nove anni fa, quando conduceva la trasmissione Il Treno dei Desideri. La Clerici, intercettata a Roma da Valerio Staffelli, ha detto: «Adesso non me la ricordo benissimo, però quella statua era bruttarella. Ridatela a me, so io cosa farne». La presentatrice ha aggiunto: «È un classico dell'Italia come il Parmigiano Reggiano, il risotto alla milanese, le bistecche impanate. Bisogna tutelarla come il panda». E ha concluso: «Io se nasco un'altra volta voglio fare la casalinga di Voghera, moglie di un marito ricco però».



