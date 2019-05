A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Antonio Cassano riceverà l'undicesimo Tapiro d'oro perché, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe abbandonato l'allenamento prima della partita contro il Milan, urlando e senza salutare i tifosi.

Il calciatore della Sampdoria, intercettato da Valerio Staffelli al centro sportivo "Mugnaini" di Bogliasco (GE), ha detto: «È falsissimo. Come al solito, quando c'è da sparare su qualcuno, sparano su Cassano. Sono andato via per ultimo dopo la rifinitura, mi sono fermato a fare gli autografi a tutti i bambini e hanno scritto il contrario».

Quando il tapiroforo di Striscia ha ipotizzato che avesse litigato con il neo allenatore della Sampdoria Vincenzo Montella e gli ha chiesto se rimpiangesse l'ex mister Walter Zenga, Cassano ha risposto: «No, con Vincenzo sono felicissimo. È mio amico, come posso litigare? Non ho fatto casino prima con Zenga, lo faccio adesso con Vincenzo? Non mi permetterei mai».

