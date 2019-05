Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) i tre tenorini de "Il Volo" riceveranno il Tapiro d'oro per esser stati accusati di aver devastato le stanze di un albergo in Svizzera, imbrattando le pareti con le feci. Secondo la denuncia fatta alla Tv Svizzera dall'albergatore che li ospitava durante un loro soggiorno di lavoro in Ticino, i tre non avrebbero gradito la presenza della moquette e per dispetto avrebbero deciso di vendicarsi mettendo le camere a soqquadro e sfregiando la moquette e i muri con escrementi. A Valerio Staffelli, i tre attapirati tenorini hanno detto: «Accettiamo volentieri il Tapiro, perché lo abbiamo sempre sognato, anche se sarebbe più giusto darlo a quello là (l'albergatore svizzero ndr). Purtroppo, come si dice, ti perdonano tutto ma non il successo. C'è chi ci vuole buttare giù. O almeno cerca di farlo. Ma noi camminiamo a testa alta».