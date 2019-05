Questa sera, nel corso della seconda puntata della 28esima edizione di Striscia la Notizia - La voce dell'invadenza (Canale 5, ore 20.40), condotta da Maria De Filippi e Michelle Hunziker, Alice Sabatini, la neoeletta Miss Italia, riceverà il Tapiro d'oro per la gaffe della frase sulla Seconda guerra mondiale, che le ha attirato numerose critiche e ha scatenato l'ironia della Rete. Al microfono del tapiroforo Valerio Staffelli, la 18enne reginetta d'Italia si è difesa così: «Avevo in mente un discorso ben chiaro ma per l'emozione l'ho detto male e ho fatto una figuraccia. In studio c'era la mia bisnonna di 91 anni che ha vissuto la guerra, insieme a suo marito. Io avrei voluto essere lei perché è una donna fortissima, che ha vissuto un periodo difficilissimo». Staffelli ha infine chiesto alla neo Miss qual è il personaggio della storia che ammira particolarmente: «Michael Jordan, il più grande giocatore della storia del basket».