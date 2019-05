A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro con gli occhiali a Billy Costacurta per il battibecco con Sinisa Mihajlovic davanti alle telecamere di Sky Calcio Show nel post partita di Milan-Hellas Verona. L’ex difensore, ospite nello studio del programma televisivo come opinionista, è stato ripreso dal tecnico rossonero per una divergenza sulla imparzialità degli arbitri: «Senza occhiali non vedi bene, dovresti metterli!». Al tapiroforo, Costacurta ha detto: «Con Mihajlovic c’è stata una piccola tensione. Sono d’accordo con lui, ma non si può andare avanti a parlare solo degli arbitri». Ai due si è aggiunta a sorpresa anche lady Costacurta, Martina Colombari, che alla vista del Tapiro ha subito esclamato: «Lo mettiamo sotto l’albero!».



