Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti torna a Milano, armato di megafono, per scoraggiare lo spaccio che avviene quotidianamente in alcune vie del centro. Dopo Corso Como [VIDEO], è la volta di Porta Ticinese, dove le telecamere di Striscia hanno mostrato spacciatori all’opera nella zona dietro le Colonne di San Lorenzo. Durante il sopralluogo, Brumotti, che urlava nel megafono per far allontanare i “pusher”, ha ricevuto molti insulti e ha dovuto schivare una bottiglia di vetro lanciata contro la troupe da parte di uno dei ragazzi sorpresi a spacciare. La zona è completamente videosorvegliata ma, a quanto pare, la vendita illegale di stupefacenti avviene nella massima tranquillità, sotto gli occhi di tutti.