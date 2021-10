Abusi professionali, l'AIDIPro ringrazia Striscia la notizia

Dopo il servizio di Striscia la notizia in cui Rajae mostrava l'attività di una ragazza italo-marocchina che effettua sbancamento dentale facendosi pagare in nero e senza avere il titolo né di odontoiatra né di igienista dentale, abbiamo ricevuto una lettera dal Dott. Domenico Pignataro, Segretario Nazionale del Sindacato degli igienisti Dentali AIDIPro, che ringrazia il tg satirico "per la funzione pubblicistica che il vostro programma ha nella lotta agli abusi professionali e nella fattispecie della nostra professione".



In particolare, durante la puntata del 20 ottobre, Rajae, osserva Pignataro, "ha dato un contributo importante alla divulgazione e conoscenza della nostra categoria professionale". Il Segretario di AIDIPro aggiunge poi che l'igienista dentale, secondo la legge 2/2018 "è un professionista sanitario che per esercitare la professione deve essere in possesso di una laurea di primo livello (o titoli equivalenti) con obbligo di iscrizione all'ordine".