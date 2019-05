Achille Lauro conteso da The Voice e X Factor

Achille Lauro contesissimo dai talent. La partecipazione del trapper al Festival di Sanremo ha fatto discutere, visto che nessuno in Rai si era reso conto che il testo di Rolls Royce in realtà fosse un inno all'ecstasy, come dimostrato dai servizi di Striscia la notizia.



A quanto pare dalle parti di viale Mazzini non ne hanno mai abbastanza e avrebbero deciso addirittura di chiamare Achille Lauro come coach per The Voice, talent di Rai 2 che per la prossima edizione vede già in giuria confermati i nomi di Guè Pequeno, Morgan ed Elettra Lamborghini.



Ci sarebbe già da discutere sulla competenza artistica dell'ereditiera, ma in questa circostanza meglio sorvolare.



Il quarto nome era quello di Sfera Ebbasta, almeno fino a quando l'ad Salini non ha fatto la voce grossa mettendosi di traverso ai piani di Freccero.



E quindi? Secondo quanto si legge su TvBlog, potrebbe essere proprio Achille Lauro il quarto membro della giuria. Il rapper «avrebbe già sostenuto un colloquio per entrare nel gruppo di coach, cosa che però al momento non si sarebbe concretizzata».



Ma non finisce qui, perché pare che anche X Factor voglia lui per risollevare la prossima stagione, già orfana di Manuel Agnelli e Fedez.



Sempre Tv Blog racconta che «chi ha visto Achille Lauro preferirebbe piazzarlo nella giuria di X Factor», giacché la produzione dei due programmi è in qualche modo collegata (The Voice è legato a Talpa e Marco Tombolini, in quota Fremantle, la stessa società che si occupa del talent di Sky).



Insomma, un bel premio per uno che ha portato all'Ariston un testo sulla droga.