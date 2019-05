Da domani, lunedì 26 settembre, prende il via la 29esima edizione di Striscia la Notizia – La voce dell’impudenza, in onda tutta la settimana (domenica esclusa) alle ore 20.40 su Canale 5. Tra le tante conferme, una grande sorpresa, ovvero l’esordio affidato a un’inedita coppia tutta al femminile: Michelle Hunziker e Belén Rodriguez.

Durante la seconda settimana del Tg satirico di Antonio Ricci, ci saranno nuovi conduttori che, alternandosi, affiancheranno Michelle Hunziker: Piero Chiambretti (3 e 4 ottobre) e Luca e Paolo (6, 7 e 8 ottobre), mentre un altro conduttore a sorpresa è previsto per il 5 ottobre. Dal 10 ottobre al 26 novembre ritornerà Ezio Greggio al fianco di Michelle Hunziker, mentre dal 28 novembre al 4 febbraio si riformerà dietro al bancone la storica coppia Greggio – Iacchetti. Anche quest’anno l’ultima parte della stagione sarà affidata a Ficarra e Picone.

Un’altra novità è l’arrivo di un nuovo art director, Sergio Pappalettera, cui è affidata la grafica del programma.

Confermati tutti gli inviati storici della trasmissione, con il multiforme Dario Ballantini nei panni di nuovi esilaranti personaggi, tra cui il Dem Matteo Orfini in versione prete, Davide Rampello con la sua rubrica “Paesi, paesaggi…”, Jimmy Ghione in difesa dei consumatori, Valerio Staffelli, tapiroforo ufficiale di Striscia dal 1996, Giampaolo Fabrizio con le sue incursioni tra i parlamentari nei panni di Bruno Vespa, Cristiano Militello e le sue rubriche “Striscia lo striscione” e “Striscia il cartellone”, il dandy veneto Moreno Morello, sempre a caccia di truffe e raggiri, l’inviato in terra sarda Cristian Cocco, la prima donna inviata di Striscia, Stefania Petyx, con l’inconfondibile impermeabile giallo e il suo inseparabile bassotto, lo “sturaingiustizie” Capitan Ventosa, l’inviato fratello degli animali Edoardo Stoppa, 100% Brumotti, a caccia di sprechi e incompiute in sella alla sua bici, Antonio Casanova, l’illusionista che sorprende il pubblico con le sue magie, Max Laudadio, sempre pronto a smascherare raggiri, Charlie Gnocchi, nei panni di Mister Neuro, contro le mani bucate della politica, Luca Abete, inviato in Campania fra “Terra dei Fuochi” e finti guaritori, il Beppe Grillo di Sergio Friscia, la rubrica di Cristina Gabetti, Luca Galtieri e infine la simpatica Valeria Graci con una nuova imitazione: la mamma di Virginia Raggi.

Confermati anche i cinque inviati entrati a far parte della squadra di Striscia la passata stagione: Chiara Squaglia, Rajae Bezzaz, Eugenio il Genio (Giancarlo Macorano), Pinuccio (Alessio Giannone) e Riccardo Trombetta.

Confermate per il quarto anno consecutivo le Veline Irene Cioni e Ludovica Frasca.

Striscia la Notizia è un programma ideato e scritto da Antonio Ricci.

Scritto con: Lorenzo Beccati e Max Greggio.

Con loro: Massimo Dimunno, Dario Ferrigno, Katia Losito, Alessandro Meazza, Marco Melloni, Fabio Nocchi, Marco Pisciotta, Carlo Sacchetti, Giovanni Tamborrino e Dario Tiano.

Per la dodicesima stagione consecutiva, la regia è affidata a Mauro Marinello. Il Direttore della fotografia è Franco Buso. I costumi sono curati da Anahi Ricca e le coreografie da Manuela Bertolo.